お笑いコンビ・レインボーが２７日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」にＶＴＲ出演。下積み時代の険悪だったコンビ仲について告白した。２０１６年にコンビを結成したジャンボたかおと池田直人だったが、結成当初は全く売れなかった。ジャンボは「お客さんにもちゃんとウケないし、作家評も低いし。クソみたいな感じでしたね」と不遇だった下積み時代を振り返った。隣に座る相方について「池田は死ぬほど人気