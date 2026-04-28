「ドジャース−マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースが勝利への執念を示す継投策をとった。先発の山本由伸が今季最短５回４失点で降板。すると２−４の六回はベシアが登板。ここまで防御率１・９３と安定感を見せる左腕が１回無失点で３三振を奪った。七回はスコットを投入。前回２４日・カブス戦で九回から登板して２失点して敗戦投手となっていたが、１回無失点で３奪三振。汚名返上の好投を見せた。ドジャ