4月27日、Wリーグのトヨタ紡織サンシャインラビッツは選手契約情報を更新。チドムオデラと桂葵の退団、そして北村悠貴の退団・引退を発表した。 現在31歳のオデラは、アメリカとナイジュリアの国籍を持つセンター。デューク大学卒業後、2017年のWNBAドラフトで3巡目全体31位でアトランタ・ドリームから指名を受けて入団。その後はフランスでもプレー。また、ナイジュリア代表の一員として東