モダリスが後場急伸し、年初来高値を更新した。同社はきょう正午ごろ、開発中の筋強直性ジストロフィー１型（ＤＭ１）治療薬「ＭＤＬ－２０２」及び顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー（ＦＳＨＤ）治療薬「ＭＤＬ－１０３」について、前臨床試験において強力かつ持続的な標的遺伝子抑制効果を確認したと発表。これが材料視されているようだ。 この研究成果は、従来の遺伝子治療アプローチと比較