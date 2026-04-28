福井銀行は後場急伸。同社は２８日午後１時、２６年３月期の連結業績に関し、純利益が従来の予想を２６億円上回る８６億円（前の期比２０．０％増）で着地したようだと発表。減益予想から一転して増益で着地する格好となった。更に、期末配当予想は３３円増額の７９円に見直しており、これらをポジティブ視した買いが優勢となった。貸出金利息が堅調に推移し、有価証券利息配当金がポートフォリオ再構築を通して増加した。