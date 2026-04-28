「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２８日午後１時現在でＩＨＩが「買い予想数上昇」１位となっている。 ＩＨＩは５日ぶりに反発に転じている。２月１０日に４６９８円の上場来高値を形成後は調整局面に移行、３月以降はほぼ一貫して下値を指向する軟調な値動きが続いた。しかし、これまで日経平均上昇の原動力となっていた半導体主力株の一角が目先利食われる一方、リターンリバーサ