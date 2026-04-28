株式会社焦点工房は4月28日（火）、LIGHT LENS LAB（ライトレンズラボ）のライカMマウント用交換レンズ「M 35mm f/1.4 A.A. "11873" ー "周A.A."」を発売した。直販価格は26万2,800円。ブラックアルマイトとシルバーの2色をラインアップする。 1990年代前半に少数生産された「M 35mm f/1.4 Aspherical（型番11873、通称“AA”）」をモチーフとした大口径広角レンズ。オリジナル個体を分解・測定し、光学構成