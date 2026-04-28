「リボべジ」のキホン【画像で見る】日の当て過ぎはNG。どこでリボベジを育てる？色々な物価が高く野菜の値段も上昇している中、野菜の切れ端を再生する「リボべジ」が話題です。もう一度野菜が楽しめて、癒しにもなる「リボべジ」。園芸をしたことがなくても大丈夫！すぐに始められる基本とコツをご紹介します。そらべジガーデンハックさん教えてくれたのは…▷そらべジガーデンハックさん東京農業大学卒業後、園芸の楽しさ