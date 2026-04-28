水戸証券 [東証Ｐ] が4月28日後場(13:20)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比54.6％増の35.9億円に拡大した。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比4.2倍の9.3億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.8％→20.8％に急改善した。 株探ニュース