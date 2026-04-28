大塚ホールディングス [東証Ｐ] が4月28日後場(13:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終利益は前年同期比15.7％増の983億円に伸び、1-6月期(上期)計画の1280億円に対する進捗率は76.8％に達し、5年平均の52.6％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の21.3％→20.0％に低下した。 株探ニュース