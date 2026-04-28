豊田合成 [東証Ｐ] が4月28日後場(13:25)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比70.7％増の620億円に拡大したが、27年3月期は前期比8.1％減の570億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を110円→138円(前の期は105円)に増額し、今期は103円とし、9月30日割当の株式分割を考慮した実質配当は26.8％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は