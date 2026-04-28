本拠地マーリンズ戦前に米大リーグ、ドジャースのキム・ヘソン内野手が、ようやく勲章をゲットした。27日（日本時間28日）、本拠地マーリンズ戦前に昨季世界一のチャンピオンリングを受け取った。昨季のワールドシリーズを制したドジャース。開幕直後の3月27日（同28日）に大谷翔平らにチャンピオンズリングが贈呈された。あれから1か月。当時はマイナーでリングを受け取っていなかった27歳の韓国逸材が、この日のマーリンズ