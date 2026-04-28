アイドルグループのファン仲間の男女4人がライブ終わりにコンビニ店で高級シャンパンなどを盗んだとして逮捕されました。警視庁によりますと、飯塚晃生容疑者ら男女4人は今年1月、東京・千代田区のコンビニ店で、高級シャンパンとウイスキー2本、あわせて2万円相当を盗んだ疑いがもたれています。4人はアイドルグループのファンクラブを通じて知り合い、事件当日はこのアイドルのライブ帰りだったということです。3人がたばこなど