UMITOは4月23日、「ホテルと別荘の選び方に関する調査」の結果を発表した。同調査は2月26日〜3月1日、30代〜50代の年収2,000万円以上の約1,000名を対象に、インターネットで実施した。61.5%が「インバウンド(訪日外国人)が増えて混雑している」と回答最近のホテル・旅館などの宿泊施設を利用する際、不満やストレスに感じる点を尋ねると、「インバウンド(訪日外国人)が増えて混雑している」(61.5%)が最も多く、「割高感」(50.8%)、