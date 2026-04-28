バンダイスピリッツは、『アギトー超能力戦争ー』より「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7」(12,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月28日16時より予約受付開始、2027年2月発送予定。2027年2月発送予定「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7」(12,100円)「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーG7」は、『アギトー超能力戦争ー』に登場する、「仮面ライダーG7