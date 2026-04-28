ETFと投資信託は似ているようで、取引方法やコスト、向いている人が異なります。違いを知らずに選ぶと、自分に合わない商品を選んでしまうことも。本記事では、ETFと投資信託の違いを比較し、賢い選び方を解説します。※画像はイメージETFと投資信託の違い両者の違いについて、以下の比較表にまとめました。ETFは証券取引所に上場しているファンドであり、株式と同じようにリアルタイムで価格が変動します。手数料に関しては投資信