?ザ・ボス?ことブルース・スプリングスティーン（７６）が、２５日にホワイトハウス特派員協会夕食会で発生した銃撃事件を受けて、トランプ大統領のために祈りを捧げた。米誌ピープルが２７日、報じた。ブルースは２６日、テキサス州オースティンで行われたＥストリート・バンドとのコンサートで政治的暴力に反対する発言を行った。「今夜はまず、海外で任務に就いている男女兵士たちのために祈りを捧げます。彼らの無事の帰還を