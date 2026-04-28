IBJは2026年4月23日、約2万人の婚活ビッグデータを分析した『2025年 IBJ 成婚白書』の第三弾を公開した。同レポートでは「出会いの数」と「交際日数」に着目し、成婚を左右する"決断のタイムリミット"を可視化している。決断のタイムリミット調査交際日数ごとの成婚割合の推移結婚相談所における交際は、一定期間を境に、関係が「大きく進展する」か「停滞する」かの分岐点を迎える。 成婚の意思決定が最も多く行われる時期は交際