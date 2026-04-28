シンガーソングライターのキタニタツヤが、5月29日から8月12日（水）まで上野の森美術館で開催される「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」東京展のイメージソング「肺魚」（読み：ハイギョ）を書き下ろした。【動画】キタニタツヤ「肺魚」の一部が流れる「大ゴッホ展」東京展のスポット映像キタニがイメージソングを書き下ろした「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」は、クレラー＝ミュラー美術館が所蔵するコレクションから、《夜のカ