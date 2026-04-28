ビリー・アイリッシュのライブ体験を最先端の3D映像で届ける映画『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR （LIVE IN 3D）』より、最新予告編と新ビジュアルが解禁された。【動画】映画『ビリー・アイリッシュ』最新予告本作は、全公演ソールドアウトとなったワールドツアーを収録し、映画館ならではのスケールで体感できるコンサートフィルム。映画『アバター』シリーズで知られるアカデミー賞（R）受賞監督