磯村勇斗とオク・テギョンがダブル主演を務めるNetflixシリーズ『ソウルメイト』より、メイン予告が解禁された。【写真】磯村勇斗×オク・テギョン『ソウルメイト』メイン予告琉とヨハン、何かに引き寄せられるように出会った2人の孤独な若者が、ベルリン、ソウル、東京という3つの魅力的な都市を舞台に、魂を通わせ懸命に前を向く。一生に一度しか出会えない“ソウルメイト”となっていく2人の、美しくエモーショナルな10年間