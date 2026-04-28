２月にカタールのアミールＴを勝ったディープモンスター（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ディープインパクト）が香港のチャンピオンズ＆チャターカップ・Ｇ１（５月２４日、シャティン競馬場・芝２４００メートル）に出走することになった。４月２８日、栗東トレセンに帰厩し、調整を進めていく。同馬は７歳だった昨秋の京都大賞典で重賞初制覇を果たすと、今年２月のアミールＴで重賞２勝目。現役のディープインパクト産駒で