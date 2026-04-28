Ｂ２ベルテックス静岡は２８日、森高大ヘッドコーチ（３６）の契約満了による退任を発表した。併せてゼネラルマネージャーの麻生卓志氏（５０）が退任することも決まった。森氏は東大卒業後、米国のウエストバージニア大大学院でコーチ学を学び、Ｂ１アルバルク東京のアシスタントコーチを経て２０２４年にベルテックス静岡のヘッドコーチに就任。リーグ戦で３４勝２６敗の西地区３位となり、プレーオフは準々決勝まで進出。今