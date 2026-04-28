◆米大リーグドジャース―マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・マーリンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２点を追う７回２死一塁で迎えた４打席目には、甘く入った直球を捉え、打球速度１０６・４マイル（約１７１・２キロ）の右前打を放ち、一、三塁とチャンスメイクした。これで前日の３安打固め打ちに続いて