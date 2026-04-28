◆パ・リーグ西武―日本ハム（２８日・ベルーナドーム）長谷川信哉外野手の今季１号ソロで西武が先制した。「２番・一塁」で先発出場。初回１死で相手先発・細野の外角高め１４８キロ直球を捉えた打球は、西武ファンで埋まった左翼スタンドに飛び込んだ。今季１号ソロは、２連勝のチームをさらに勢いづける一発となった。現在チームは１２勝１３敗１分けで、この日の試合に勝利すると３月３１日以来の借金完済となる。