家族に介護が必要になり、これまでの関係が揺れてしまう──今回は、筆者の友人が介護の現実を感じた、義両親のエピソードをご紹介します。 変わった日常 義父は、つい2年前までバリバリ仕事をしていました。よく笑う、おおらかな人で、義母との仲もよく、理想的な夫婦でした。 ところがある日、突然倒れてしまったのです。そこから始まった入院生活。仕事はそのままリタイア、生活は一変してしまいました。