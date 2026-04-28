青葉賞で重賞初制覇を飾ったゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）は、優先出走権を獲得した日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）へ向かう。管理する上原佑紀調教師が「（引き続き）武豊騎手に正式に依頼しました」と２８日、明らかにした。同馬はダービートライアルを２分２３秒０という好タイムで勝利。デビュー戦以来となる２勝目を挙げ、世代の頂点を決める大