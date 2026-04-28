女優のケイト・ベッキンセイルとカーラ・デルヴィーニュが、新作コメディドラマ「Turnbuckle」にキャスト入りした。この新作に向けては、俳優のエミール・ハーシュ、テレンス・ハワード、エヴァン・ロス、女優のファムケ・ヤンセンらも出演が決定している。 【写真】ダイアナ・ロスさんの息子俳優妻はアーティストだった ショーン・マクイーウェン氏が脚本と監督を手掛け