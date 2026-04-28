町田の岡村大八が見せた出色のパフォーマンスに注目が集まっているFC町田ゼルビアは現地時間4月27日、AFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）決勝でサウジアラビア1部のアル・アハリと対戦し、0-1で敗れた。惜しくも準優勝に終わったものの、町田のDF岡村大八が見せた出色のパフォーマンスに注目が集まっている。アジアサッカー連盟（AFC）公式サイトが伝えている。サウジアラビアのジェッダで開催された運命の決勝戦。町