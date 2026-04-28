ラファウ・ヤナスコーチ、林舞輝コーチもあわせて契約解除浦和レッズは4月28日、マチェイ・スコルジャ監督と双方合意の上で契約を解除したと発表した。あわせてラファウ・ヤナスコーチ、林舞輝コーチの退任も決定。後任には、田中達也U-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチが、明治安田J1百年構想リーグ終了まで暫定的に指揮を執る。スコルジャ氏は2023シーズンから浦和の監督に就任し、同年のAFCチャンピオンズリー