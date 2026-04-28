山形県縦断駅伝競走大会は28日、2日目を迎え、選手たちが一斉に新庄市をスタートしました。序盤は先頭争いが目まぐるしく入れ替わる展開となっています。午前8時20分、山形県内各地域11チームの選手たちが、新庄市役所前を一斉にスタート。2日目は、長井市役所までの10区間、合わせて113、4キロでレースが繰り広げられます。最初の区間、第12区。1キロ過ぎに早くも縦長になる展開で進むと、舟形中継所は、