Jリーグの野々村芳和チェアマン（53）が27日放送のフジテレビ「けるとめる」（月曜後11・00）にゲスト出演。元サッカー日本代表の小野伸二氏（46）のJリーグデビュー戦での驚きの発言を明かす場面があった。この日は小野氏、元サッカー日本代表の田中マルクス闘莉王氏らとそろって登場。闘莉王氏は小野氏について試合中は常に「紳士」、自身とは「全然違います」と証言した。これにかつて市原（現千葉）でプレーしていた野々