自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）が27日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開し反響を呼んでいる。東京都内では雨上がりの大きな虹が確認されたこの日。石原氏は「自宅からの #虹」とつづり虹を背景に笑顔のオフショットを披露。次の投稿では「自宅からの #虹 と #妻」とつづり、虹を背景にポーズする元女優の妻・里紗さんの写真を披露した。この投稿にフォロワーからは「奥様20代にしか見