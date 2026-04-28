日本テレビは26日、同局で放送した「世界の果てまでイッテQ！」で、今年の「24時間テレビ49―愛は地球を救う―」を8月29日、30日に放送すると発表した。 会場は東京・両国国技館で、総合司会は羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー、ウッチャンナンチャンの内村光良が担当する。内村は初就任となり、テーマは「わたしの家族の話～あなたは誰を想う？～」として、「家族」という単位から社会を考え