愛媛県は２７日、老朽化した県立今治病院（今治市）の新築移転について、全事業者の辞退で入札が中止になったと発表した。中東情勢の悪化による資材価格の高騰などが辞退の理由とみられ、開院時期は目標とした２０３０年から遅れる。計画では、新病院（２１５床）は延べ約２万平方メートルで総事業費２１１億円と見込む。入札を経て７月に契約し、３０年中の完成を目指していた。入札の参加締め切りとした２７日、全事業者が辞