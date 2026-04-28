木原官房長官は28日、高市首相が5月1日から5日まで、ベトナムとオーストラリアを訪問すると発表しました。高市首相はベトナムで、トー・ラム書記長兼国家主席やレ・ミン・フン首相らと会談し、エネルギーや重要鉱物など経済安全保障分野を中心に連携強化を確認する見通しです。また、ベトナムでは外交政策に関する演説を予定しています。この中で高市首相は、10年前に安倍首相（当時）が提唱した「FOIP＝自由で開かれたインド太平