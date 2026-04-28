インドネシアの首都ジャカルタ近郊にある駅で停止していた列車に別の列車が追突し、これまでに14人が死亡したほか、80人以上がけがをして病院に搬送されました。インドネシアの首都ジャカルタ近郊で27日夜、駅で停止していた通勤電車に、後方から走ってきた別の長距離列車が衝突しました。現地メディアによりますと、この事故で乗客14人が死亡したほか、80人以上がけがをして病院に搬送されたということです。まだ列車内に閉じ込め