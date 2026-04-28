TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のYEONJUN（ヨンジュン）が、ミュウミュウ（Miu Miu）の「フレンド・オブ・ザ・ハウス（Friend of the House）」に選出された。「フレンド・オブ・ザ・ハウス」は、ブランドの価値観を共有し、その魅力を発信するパートナーに与えられる称号で、YEONJUNはミュウミュウ初の選出となる。これまでもYEONJUNは、音楽からファッションまで網羅する独自の感性とビジュアルで注目を