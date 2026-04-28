レアル・マドリーに所属するブラジル代表の主力DFエデル・ミリトンは、北中米ワールドカップへの出場が極めて難しくなった。現地４月27日にスペインの大手紙『MARCA』が報じている。21日にホームで開催されたラ・リーガ第33節・アラベス戦（２−１）に、E・ミリトンは先発。44分、ジュード・ベリンガムのクロスにやや強引に右足で合わせにいった際に左足を負傷。交代を余儀なくされた。この一戦から２日後、クラブは公式サイ