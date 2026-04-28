4月27日午後10時ごろ、札幌市東区東苗穂のアパート敷地内で、帰宅中の10代後半の女性が、後ろから来た面識のない男に服の上から上半身を触られる事件がありました。女性にけがはありません。女性の家族から「家族が後ろから来た男にわいせつな行為をされました」と通報があり、事件が発覚しました。＜男の特徴＞・年齢20代くらい・身長160～170センチ・中肉・黒髪短髪・上着は紺色のスウェット・ズボンはグレー