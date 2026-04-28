山本由伸が5回4失点で降板した(C)Getty Imagesドジャースの山本由伸が現地時間4月27日、本拠地でのマーリンズ戦に先発登板。5回87球を投げて5安打4失点4四球、4奪三振の内容で降板した。連続QS（クオリティスタート）は5試合でストップした。【動画】思わず首をかしげる、山本がヒックスに逆転3ランを許したシーン山本は初回、先頭に四球を与えたが、併殺打と空振り三振に抑え、結果的に立ち上がりを3人で終えた。2点先制して