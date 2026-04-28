タレントの鈴木奈々さんは4月28日、自身のInstagramを更新。赤ちゃんを抱っこしている姿を公開しました。【動画】赤ちゃんを抱く鈴木奈々「可愛いですね」鈴木さんは「最近の私、母性本能湧いてる友達が出産したので会いに行きました産まれたばかりの赤ちゃんに癒されました」とつづり、1本の動画を投稿。友人の赤ちゃんを抱っこしている姿です。ベージュのキャップと白いTシャツを着用しています。カジュアルな服装で、プライ