◇MLB ドジャース-マーリンズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)山本由伸投手が5回87球、5安打1本塁打4失点で降板となりました。今季6度目の先発マウンドにあがった山本投手。初回は先頭に四球を与えるもののダブルプレーでピンチの芽を摘み取り、3人目は3球三振と上々の立ち上がりを見せます。そしてその裏に打線の援護をもらい、2点リードで迎えた2回は、2つのセカンドゴロとショートゴロで3者凡退に抑えます。すると3回以降