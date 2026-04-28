「イオンシネマ」を運営するイオンエンターテイメントは27日、千葉・津田沼に全6スクリーンを備えたシネマコンプレックス「イオンシネマ津田沼South」を開業すると発表した。今年7月、イオンモール津田沼South内にオープンする。【画像】「イオンシネマ津田沼South」スクリーン入口イメージイオンモール津田沼Southは、今年3月に開業した京成松戸線「新津田沼駅」直結の大型商業施設。イオンシネマでは、駅から至近の利便性に