3人組ロックバンド・UNISON SQUARE GARDENが27日、公式サイトを更新し、ドラムの鈴木貴雄さんが7月15日の幕張メッセ公演をもって脱退することを発表しました。これに伴い、バンドは現体制での活動を終了し、活動休止することも明らかにしました。【映像】「UNISON SQUARE GARDEN」活動休止のお知らせ公式サイトでは「いつもUNISON SQUARE GARDENを応援してくださる皆様へ」と題し、「この度、2026年7月15日幕張メッセ公演をも