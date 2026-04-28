お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が27日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。知られざる意外な素顔を明かす場面があった。久保田は「最近の人ってちっちゃい子とかに“喧嘩するシーンとか見せたらダメ”とか言ったりするんですけど、見せない、喧嘩をさせない、そうすると痛みを知らないから、どれだけ痛むかということも（分からない）。だから大人になってキレた