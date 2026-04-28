◇ア・リーグホワイトソックス−エンゼルス（2026年4月27日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が27日（日本時間28日）、本拠地でのエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。1−4の5回2死一塁の第3打席は強い打球の一ゴロだった。劣勢の展開で好機を広げられず、打ち取られると悔しそうな表情を浮かべた。初回の初打席は11号を放った24日（同25日）以来3試合ぶりの安打となる右前打をマークし、3回の第2打席