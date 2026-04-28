28日、閣議後の会見において、フリーの記者が小野田紀美大臣の前で「コーラン」の和文訳とされるものを読み上げた。【映像】小野田大臣が「眉」をひそめた瞬間（実際の様子）フリーの記者は「現在全国的に外国人と日本の伝統文化に関わる軋轢が報道されていますが、実際、多文化共生が『国民に多文化を強いる共生』になっています。例えばイスラム社会では『おしん』が絶大な人気を博したことは周知の事実です。であれば公衆道