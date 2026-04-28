日本が世界に誇るヘビーメタルバンドLOUDNESSの45周年記念ツアー2025−2026 Chapter3「LOUD CRAZY LOUD」が5月3日、東京・Zepp Diver Cityで開幕する。同ツアーChapter2では米ツアーも予定していたが、社会情勢によりキャンセルになった。ただ、4月には10年ぶりとなる米国でのライブとなるロックフェス「Monster of Rock Cruise2026」に出演。ボーカル二井原実（66）とベース山下昌良（64）がこのほど、日刊スポーツの取材に応じ、