空港へ行くまでの電車が遅延し、飛行機に乗り遅れた経験がある人もいるかもしれません。 自分の不注意で乗り遅れたわけではないため「返金や振り替え便の用意などの補償を受けられるのではないか？」と思うこともあるでしょう。 本記事では、電車遅延で飛行機に乗り遅れた場合の航空会社ごとの対応をご紹介するとともに、鉄道会社への責任の追求や飛行機に乗り遅れないようにする方法についてもまとめています。